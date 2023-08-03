Советник Пушилина заявил о наступлении ВС РФ на Авдеевку с трех сторон

Российские бойцы наступают на Авдеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР) с трех сторон, заявил 3 августа советник врио главы республики Ян Гагин.

«На авдеевском направлении мы наступаем с трех сторон: это в лоб, по флангам. Сам укрепрайон простилается на километры вглубь, это достаточно серьезно. Но стоит понимать, что противник истощен, и в последнее время он предпринимает не такие регулярные, конвейерные попытки (атаковать. — Ред.), а примерно около пяти атак на наши позиции в сутки», — приводит его слова «РИА Новости».

Сейчас интенсивность атак со стороны украинских войск меньше по сравнению с месяцем назад, отметил советник врио главы ДНР.

Гагин указал, что ситуация на данном направлении напоминает Артемовск (украинское название — Бахмут). Он уточнил, что здесь с большой долей вероятности будет применена та же тактика, заключавшаяся в окружении города, а затем в выбивании противника оттуда.

Ранее, 24 июля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские силы пресекли деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районе Авдеевки.

Как сообщил 21 июля офицер группировки войск ВС РФ «Юг», российский дрон-камикадзе «Овод» уничтожил склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами в ближней тыловой зоне противника на авдеевском направлении. Работали через ретранслятор на дальней дистанции. Нанесли удар по складу с боекомплектом, уточнил он.

До этого, 19 июля, сообщалось, что зенитные расчеты Южной группировки войск на авдеевском направлении применяют тактику «огневой колесницы», поочередно отрабатывая по наземной цели из автоматических пушек. Боец ВС РФ назвал орудие эффективным и скорострельным, за минуту военнослужащие выпускают по противнику около 400 снарядов только с одной машины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».