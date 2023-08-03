Рогов сообщил о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучал взрыв. Об этом в четверг, 3 августа, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, был слышен громкий взрыв», — написал он в своем Telegram-канале.

Рогов добавил, что причиной стал удар по военной инфраструктуре, которая использовалась Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее ночью украинские СМИ заявляли о срабатывании комплексов противовоздушной обороны и воздушной тревоге в нескольких регионах страны. Так, система ПВО активизировалась в Черниговской области, а в Киевской, Сумской и Черниговской областях прозвучали сирены.

В ночь на 2 августа прогремели взрывы в Киеве, а также в Киевской и Одесской областях. В последней вспыхнули пожары на объектах промышленной и портовой инфраструктуры. По всей стране в этот день была объявлена воздушная тревога.

Президент Зеленский отметил, что в результате взрывов имеются повреждения. Самые существенные были зафиксированы на юге.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за действий ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».