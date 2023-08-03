В Приморском крае за ночь выпало до 40 мм осадков

Ведущий специалист Приморского гидрометцентра Виктор Чулков 3 августа сообщил, что уровень осадков в Приморском крае достиг 40 мм за ночь.

«К утру четверга в восьми муниципалитетах края выпало более 20 мм осадков. Это Хорольский, Уссурийский, Пограничный, Октябрьский, Чугуевский, Анучинский, Яковлевский и Кавалеровский муниципальные округа. Больше всего дождей выпало в Полтавке Октябрьского района, здесь зафиксировано 40 мм осадков», — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что 3 августа в Приморье ожидаются дожди, местами сильные с грозой, а также туман. На объездной трассе Владивостока уже введены ограничения на движение после ДТП с участием большегрузного автомобиля.

Как уточнили в мэрии Владивостока, решетки ливневой канализации в городе открыли прошлым вечером. В настоящий момент подтоплений не зафиксировано. В мэрии подчеркнули, что бригады ливневщиков постоянно дежурят и отслеживают все сложные точки.

Ранее, 1 августа, синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморском крае со 2 по 4 августа. Наиболее интенсивные дожди пройдут ночью 3 августа и днем 4 августа. Местами может выпасть до 45 мм осадков за 12 часов и менее. Дожди будут сопровождаться грозами и усилением ветра до 20 м/с. Общее количество выпавших осадков достигнет 100 мм.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что избыток осадков в августе прогнозируется в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Иркутской областях, Приморском крае, Бурятии, частично в Забайкалье, на Сахалине и Камчатке.