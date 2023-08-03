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В Китае указали на саморазрушительные тенденции в политике США

SCMP: культурно-политическая война в США угрожает разорвать страну изнутри
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Фото: Global Look Press/Joel Marklund
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Действия американских властей губительны для страны. К такому выводу 2 августа пришел обозреватель South China Morning Post Питер Чанг.

Он отметил, что мировое сообщество переживает тяжелый период глобальных и локальных кризисов. Отказ ведущих держав от сотрудничества ради изнурительного противостояния только усугубляет ситуацию. На этом фоне опасения Вашингтона по поводу «китайской угрозы» имеют все шансы стать самосбывающимся пророчеством.

Многие западные деятели, осознающие масштаб проблемы, призывают занять более прагматичную позицию в отношении Китая. Более того, попытки наладить отношения наблюдаются и со стороны Соединенных Штатов Америки. Так, в июле глава американского минфина Джанет Йеллен и посланник по климату Джон Керри посетили Пекин с целью возобновить переговоры об экономическом и климатическом сотрудничестве.

«Несмотря на эти усилия, перспективы восстановления американо-китайского сотрудничества остаются неопределенными», — заметил автор статьи.

Чанг напомнил, что вскоре после долгожданной поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай президент Джо Байден назвал лидера КНР Си Цзиньпина диктатором, развеяв надежды на потепление.

По словам журналиста, внутренняя политика Штатов также вызывает опасения. Нарастающие противоречия в обществе грозят вылиться в серьезный конфликт, который сделает страну еще более уязвимой.

«Американцы, движимые страхом друг перед другом и перед другими, а именно перед Китаем, могут подтолкнуть США к новой гражданской войне дома и катастрофической мировой войне за границей», — подытожил обозреватель.

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Ранее, 26 июля, газета Global Times предостерегла Вашингтон от неверной оценки возможностей Китая в случае столкновения. В публикации подчеркивалось военный потенциал республики значительно возрос, и теперь Пекин сможет дать суровый ответ на любую угрозу своим национальным интересам.

19 июля посол КНР в Вашингтоне Се Фэн заявил о заинтересованности в стабильных отношениях с США и добавил, что Пекин не стремится к непродуктивной конкуренции.

До этого, 10 июля, Джо Байден обвинил Китай и председателя Си Цзиньпина в желании вытеснить американское государство с пьедестала ведущей мировой военной и экономической державы.

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