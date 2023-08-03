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Семь человек пострадали в результате обстрелов территорий ДНР со стороны ВСУ
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Советник Пушилина сообщил о группировке сил ВСУ на подступах к Артемовску

Гагин: ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску, идут бои
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) группируют силы на подступах к Артемовску, идут бои за близлежащие населенные пункты — Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку. Об этом 3 августа заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«На артемовском направлении противник группирует достаточно большие силы и не перестает атаковать. Бои за Клещеевку, Курдюмовку, Андреевку — они до сих пор продолжаются. Дело в том, что эти небольшие населенные пункты являются ключами к возможности атаковать сам Артемовск», — сказал он «РИА Новости».

Клещеевка в настоящее время продолжает находиться под контролем Вооруженных сил (ВС) РФ, подчеркнул Гагин. Некоторые высоты в этом населенном пункте заняты украинскими боевиками, которые ведут оттуда огонь по подступам к Артемовску, а также контролируют часть территории, добавил советник врио главы ДНР.

«Это является некой проблемой, но, думаю, что наши ВКС (Воздушно-космические силы РФ. — Ред.) эту проблему решат», — заключил Гагин.

«Противник локализуется и уничтожается»
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Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ за день пострадали семь человек, в том числе один подросток. Как отметил Пушилин, за сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 63 раза, выпустив более 230 боеприпасов. Всего повреждения получили девять жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее в этот день «Известия» показали последствия обстрела со стороны ВСУ Горловки. По данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, населенный пункт обстреляли семь раз, выпустив в общей сложности 24 снаряда калибра 152 мм.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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