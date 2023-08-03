Два человека погибли при крушении небольшого самолета в Лос-Анджелесе

Два человека погибли при крушении небольшого самолета в аэропорту Лос-Анджелеса. Об этом 2 августа сообщил телеканал CBS News со ссылкой на пожарную службу города.

По информации пожарной службы, небольшой одномоторный самолет загорелся в результате жесткой посадки в аэропорту Ван-Найс. Возгорание было ликвидировано, пожарные подтвердили смерть двух человек, которые находились на самолете.

«Погибли два человека на борту небольшого самолета после того, как самолет нырнул носом и врезался в землю, вызвав сильный пожар», — говорится в сообщении.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее, 30 июля, сообщалось, что три человека погибли, когда одномоторный самолет врезался в ангар и загорелся в аэропорту Южной Калифорнии. Пожарные округа Сан-Бернардино потушили огонь и констатировали смерть трех жертв — пилота и двух пассажиров. По данным полиции, ангар получил умеренные повреждения, больше никто не пострадал.