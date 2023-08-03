Артиллеристы Тульского гвардейского соединения ВДВ продолжают выполнять задачи по уничтожению артиллерийских батарей, огневых средств, вооружения и военной техники украинских боевиков, разрушению оборонительных сооружений и подавлению пунктов управления противника на соледаро-артемовском направлении. Минобороны России обнародовало 3 августа кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений тульских десантников.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы ВДВ уничтожают реактивные системы залпового огня, минометные расчеты противника и другие цели. Данные получают от разведчиков и операторов беспилотных летательных аппаратов, которые очень хорошо помогают артиллерии.

«Работаем 24/7, орудие справляется на отлично, у нее даже имя есть, у пушки, — «Звездочка» — как символ, никогда нас не подводила. Конечно, техника и блиндажи — всё подбиваем», — сказал номер расчета с позывным Кошмар.

Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 ведут огонь на дальность более 17 км при полном заряде. Скорость стрельбы — до пяти выстрелов в минуту.

Накануне в Минобороны РФ впервые сообщили, что ВС РФ уничтожили новейшую самоходную украинскую гаубицу «Богдана» на южнодонецком направлении. Кроме того, российские силы в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожили склад боеприпасов 15-й бригады нацгвардии Украины.

В тот же день начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские летчики и артиллеристы поразили объекты украинских боевиков. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 120-миллиметровые минометы ВСУ около населенных пунктов Серебрянка и Невельская. Между тем в Северске, Тихоновке, Александро-Калинове, Красногоровке ВС РФ смогли ликвидировать вражеские гаубицы «Акация», Krab, М777 и «Гвоздика», уточнил он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за действий украинских военных.

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