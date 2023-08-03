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В лагерях Анапы усилят меры безопасности из-за нападения педофила

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В детских лагерях Анапы усилят меры безопасности из-за нападения педофила на школьниц в детском лагере. Заявление мэра города Василия Швец 2 августа опубликовала пресс-служба на сайте.

«Чрезвычайная ситуация, которая произошла в «Счастливом детстве», не должна повториться. Начиная с завтрашнего дня, будут проведены внеплановые проверки детских лагерей», — говорится в сообщении.

Швец также пригрозил, что в случае несоблюдения мер безопасности деятельность детских здравниц могут приостановить. Он поставил задачу в течение двух недель добавить в систему интеллектуального видеонаблюдения «Купол» все пляжи детских лагерей.

«С теми, у кого вопрос не будет закрыт в срок, расторгнем договоры», — подчеркнул мэр города.

Информация по выявленным нарушениям будет направляться для принятия мер реагирования в Анапскую межрайонную прокуратуру.

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Ранее, 1 августа, следователи задержали мужчину по подозрению в надругательстве над пятью детьми. Им оказался 49-летний житель Воронежской области. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ряду статей, касающихся насильственных действий в отношении несовершеннолетних. Также известно, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

2 августа прокуратура Краснодарского края направила иск в суд о закрытии детского лагеря «Счастливое детство» в Анапе, где пострадали девочки в результате преступлений против половой неприкосновенности.

Кроме того, было выявлено, что в лагере не соответствовала нормам «антитеррористическая защищенность». По данным ведомства, охрана не проводила осмотр зданий и сооружений, также не было и лица, которое бы контролировало работу охранников. В прокуратуре добавили, что фигурант проник на территорию лагеря именно через забор.

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