Французские ВВС эвакуировали из Нигера почти 1 тыс. человек

Самолеты французских ВВС вывезли из Нигера почти 1 тыс. человек. Об этом 2 августа сообщило министерство иностранных дел Франции в Twitter.

«Четвертый самолет [находится] на пути во Францию. Из Нигера эвакуировано 992 человека, в том числе 560 французов и значительное количество граждан других стран», — говорится в сообщении.

Также глава внешнеполитического ведомства Катрин Колонна подчеркнула, что для завершения операции по эвакуации будет проведен еще один, заключительный, пятый рейс, который запланирован на ближайшие дни.

Эвакуация из Нигера проходила на добровольной основе. В общей сложности около 600 граждан Франции из 1,2 тыс., состоящих на учете в посольстве, решили покинуть страну пребывания. Кроме французов, спецрейсами из Ниамея вылетели и представители других государств, в том числе Бельгии, Германии, Италии, США и Канады.

Лидер мятежников в Нигере генерал Абдурахман Тчиани заявил об отсутствии причин у граждан Франции в отъезде из страны.

«У граждан Франции не было причин покидать страну», — передает его слова агентство Associated France Presse (AFP).

Помимо этого, Тчиани «отверг международные санкции», дав обещание не поддаваться угрозам.

Ранее в этот день газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что власти США готовятся к возможной эвакуации большинства сотрудников своего посольства из Нигера. Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, чьи слова приводит издание, отметил, что ему ничего не известно об участии американских войск в операции по эвакуации и что «непосредственной угрозы» американскому персоналу или американским гражданам в стране не существует.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что США не планируют эвакуировать своих граждан из Нигера, так как не видят угроз для них из-за ситуации в стране. По его словам, Вашингтон не готов вести речь о возможности силового урегулирования конфликта, так как еще «есть окно возможности для дипломатии», которое при этом «постепенно сужается».

31 июля в распоряжении «Известий» появились кадры того, как митингующие вышли к зданию посольства Франции в столице Нигера Ниамее с требованием закрытия иностранных военных баз, расположенных в стране.

До этого, 26 июля, в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они заявили, что Базум смещен, а границы страны закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

Новые власти государства на фоне усиления антифранцузской и в целом антизападной риторики объявили о приостановке экспорта золота и урана во Францию.