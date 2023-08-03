Московскую аптеку поймали на незаконной торговле льготными препаратами

Полиция изъяла дорогостоящие рецептурные препараты из одной из московских аптек. Лекарства, большинство которых составляли препараты от онкологии, предназначались для семи крупных медучреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской, Нижегородской областей, Башкирии и Коми, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Все эти препараты незаконно попали в аптеку на Дегунинской улице, принадлежащую ООО «Астра-Фарм». Там они продавались по ценам вдвое-втрое ниже рыночных.

Так, препарат «Кадсила», который используют для лечения рака молочной железы, при средней розничной цене свыше 105 тыс. рублей за упаковку, аптека продавала за 32 тыс.. Противоопухолевое средство для инъекций «Китруда» при обычной цене 154 тыс. рублей можно было купить за 55 тыс. рублей. Препарат «Исентресс», который применяется для лечения ВИЧ, при продавали за 10 тыс. рублей против средних по рынку 17 тыс. рублей. С такими же скидками уходили онкологические «Спрайсел» и «Перьета», препарат для лечения ревматоидного артрита «Хумира» и другие.

Вероятно, лекарства были похищены из медучреждений, хотя изначально предназначались для пациентов с онкозаболеваниями и должны были выдаваться им на руки, но оказались во вторичной продаже. Лекарства закупались государством для больниц с 2021 по 2023 год и при их проверке через систему мониторинга имели статус отпущенных по льготным рецептам. Операцию по изъятию лекарств из незаконного оборота аптеки проводили сотрудники московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Общая сумма всех изъятых лекарств по цене, за которую их продавала аптека, составила более 700 тыс. рублей. Полицейские собираются возбудить уголовное дело о мошенничестве и приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем. Вопросы у правоохранителей могут возникнуть и к руководству тех медучреждений, откуда утекли лекарства, уточнил источник.

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Новый оборот: аптека в Москве продавала лекарства, украденные из больниц