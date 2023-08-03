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Синоптики спрогнозировали в Москве до +28 градусов 3 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, местами кратковременный дождь и до 28 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в четверг, 3 августа. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +28…+30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +17.

В Московской области днем ожидается от +25 до +30 градусов, ночью температура понизится до +14.

Прогнозируется южный и юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/c, при грозе возможны порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Кругом вода: Краснодарский край и Крым ожидают ливни и смерчи
Ветер может усилиться до 23–28 м/с

Ранее, 2 августа, в столичном главке МЧС РФ сообщили, что до 7 августа в Москве ожидается жаркая погода с температурой свыше 30 градусов.

30 июля в центре погоды «Фобос» сообщили, что температура воздуха в августе в Москве будет на 2,5–3 градуса выше многолетней нормы. При этом осадков выпадет в пределах нормы (70–80 мм).

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