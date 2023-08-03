Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в нескольких областях

В нескольких областях Украины в ночь на 3 августа объявлена воздушная тревога, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Как отмечает украинское издание «Зеркало недели» в Черниговской области работают системы ПВО.

Согласно информации официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога объявлена в Киеве, также сирена звучит в Киевской, Сумской и Черниговской областях.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Накануне воздушная тревога была объявлена в Черниговской области, Сумской и Харьковской областях Украины. Ранее в тот же день в этих областях уже объявлялась воздушная тревога. Помимо них, сигнал прозвучал еще в пяти областях — Черкасской, Николаевской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской.

В ночь на 2 августа прогремели взрывы в Киеве, а также в Киевской и Одесской областях. В последней вспыхнули пожары на объектах промышленной и портовой инфраструктуры. Во всех областях страны также была объявлена воздушная тревога.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в результате взрывов имеются повреждения. Самые существенные были зафиксированы на юге страны.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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