Киллеры банды Гагиева получили от 12 лет до пожизненного заключения

В столице 2-й Западный окружной военный суд приговорил 12 участников банды Аслана Гагиева (Джако) к срокам от 12 лет до пожизненного заключения по обвинению в десятках убийств.

Пожизненный срок в колонии общего режима за 15 убийств получил киллер Инал Зассеев. Среди самых громких его дел — убийство начальника управления по борьбе с организованной преступностью МВД Северной Осетии Марка Мецаева и начальника первого отдела уголовного розыска республиканского министерства Виталия Чельдиева.

К пожизненному лишению свободы был приговорен и бывший сотрудник уголовного розыска ГУ МВД по Москве Руслан Юртов, которого обвиняли в причастности к 10 убийствам. В их числе заказное убийство следователя столичного управления СК на транспорте Александра Леонова в 2012 году.

Адвокат Юртова отметил, что его подзащитный признал вину в только двух убийствах и стал жертвой обстоятельств, так как не мог выйти из банды.

«Жена и дети моего подзащитного фактически находились в заложниках на базе ОПГ в Москве. Он попал в эту компанию, а из нее выйти нельзя, только через кладбище», — заявил юрист Александр Манов.

Остальные 10 подсудимых получили сроки от 12 до 20 лет колонии строгого режима.

Рассмотрение дела по существу началось еще в 2018 году, однако неоднократно переносилось из-за пандемии коронавируса. К прениям стороны приступили только в апреле 2023 года. Следователи полагают, что свою активную деятельность ОПГ начала в 2004. Изначально банда Гагиева действовала на территории Северной Осетии, где расправлялась с чиновниками и сотрудниками силовых структур. Позже ее влияние распространилось и на московский регион.

В преступную группу входили около 50 человек. Наиболее громкими из преступлений банды стали убийства мэра Владикавказа Виталия Караева вице-премьера республики Северная Осетия Казбека Пагиева.

Сам Гагиев был задержан в Австрии в 2015 году и только в 2018 году экстрадирован в Москву. Его дело рассматривает Южный окружной военный суд.

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Особые и опасные: участники крупнейшей банды киллеров получили долгие сроки