Вооруженным формированиям Украины не хватает резервов для маневрирования на отдельных направлениях, в том числе на купянском и краснолиманском — это уже сказывается на тактике их действий, заявил «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Очевидно это сказывается на надежности обороны — они начали отходить», — объяснил эксперт.

Так он прокомментировал новость о том, что на купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступление в направлении населенных пунктов Новоселовское в ЛНР и Тимковка Харьковской области, улучшив тактическое положение, рассказали в Минобороны РФ.

Василий Дандыкин отметил и серьезные потери ВФУ на запорожском, краснолиманском, донецком направлениях.

«Только 2 августа ВФУ потеряли практически два батальона — около тысячи человек. Также ими было потеряно немалое количество техники. Это очень серьезно», — подчеркнул эксперт.

В Минобороны РФ 2 августа сообщили, что за последние сутки в зоне проведения спецоперации вооруженные формирования Украины потеряли не менее 925 боевиков ВФУ и 43 единицы техники, включая артиллерийскую систему М777 производства США, САУ «Krab» польского производства и боевую машину РСЗО «Град».

Российские средства ПВО за сутки сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 28 украинских БПЛА.

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