Любительский ФК 2DROTS обошел «Сахалин» в первом раунде Кубка России

Футбольный клуб 2DROTS из Москвы, в котором играют блогеры, 2 августа одержал победу над «Сахалином» в первом раунде Кубка России.

Встреча в столице завершилась со счетом 2:0. Первый гол на 70-й минуте забил Денис Гудаев (с пенальти), а через три минуты Максим Фролов удвоил преимущество.

На следующем этапе 2DROTS сыграет с «Муромом».

Ранее, 27 июля, «Спартак» со счетом 2:1 обошел «Краснодар» в матче первого тура группового этапа Кубка России.