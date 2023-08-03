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Школа поселка Золотое-5 в ЛНР сильно пострадала после обстрелов ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Восемь лет поселок Золотое-5 Луганской Народной Республики (ЛНР) находился под обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Школа №4 в поселке сильно пострадала. Что сейчас происходит со школой, показал корреспондент «Известий» Александр Устинов в среду, 2 августа.

Стены школы испещрены выбоинами от пуль и осколков. Попаданием из миномета был разрушен один из лестничных пролетов. В школьном музее собраны снаряды, прилетевшие в здание. Практически все окна разбиты, поэтому изнутри их затянули полиэтиленом, чтобы стекла не осыпались внутрь.

«Наша школа постоянно под прицелом находилась. У нас есть снаряд, уже разорвавшийся. Остатки снаряда от «Града», который первым попал в нашу школу», — рассказала директор школы Марина Ткаченко.

Как она отметила, обстрелы шли целенаправленно, несмотря на то, что люди просили не бить по школе. При этом ни один ребенок и ни один сотрудник школы не погиб. Снайперы ВСУ иногда стреляли перед проходящими учителями и школьниками. Заставляли их ползать по коридорам, по площадкам на улице.

При обстрелах действия детей и учителей были доведены до автоматизма. Дети знали, где надо укрыться, как пройти в бомбоубежище. В течение всех восьми лет до начала спецоперации школу неоднократно посещали представители ОБСЕ. Фиксировали обстрелы школы из всех видов оружия со стороны ВСУ. Записывали обращения учителей с просьбами не стрелять по детям.

В настоящее время школа ждет свой первый учебный год не под прямыми обстрелами, поскольку российские войска отодвинули линию боестолкновения. Однако в результате ближних и дальних обстрелов кровля вновь требует ремонта. Третий этаж негоден для занятий, а ремонт школы поставлен в план только на 2025 год.

«Наша многострадальная школа требует помощи. Ее кровля, ее окна, которые непосредственно пострадали от боевых действий. И мое обращения, ко всем неравнодушным людям, которые ради милосердия и благотворительности готовы помочь. <…> В нашем поселке школа — это центр всего. <…> Нам необходимо как-то восстановить нашу школу, потому что нам, к сожалению, своими силами это не удается выполнить», — сказала директор.

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Ранее в этот день «Известия» показали последствия обстрела со стороны ВСУ Горловки. По данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), населенный пункт обстреляли семь раз, выпустив в общей сложности 24 снаряда калибра 152 мм. Из-за обстрела пострадало здание городской школы. На кадрах видно, как осколки от снарядов изрешетили двери, также выбиты окна.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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