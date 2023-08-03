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В США заявили о планах Запада заставить Зеленского пойти на уступки

Экс-разведчик Риттер уверен, что Запад заставит Зеленского отступить
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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На мирных переговорах в Саудовской Аравии страны Запада заставят президента Украины Владимира Зеленского отказаться от всех требований к России. Об этом 1 августа заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«На этой конференции они возьмут знаменитый план Зеленского из десяти пунктов и выбросят его в окно — вот мой прогноз. Он всё равно ни на что не годен», — сказал он.

Согласно мнению Риттера, украинского лидера вынудят отказаться от сегодняшних требований и пойти на существенные уступки.

Помимо этого, американский разведчик задался вопросом о том, нужна ли вообще Западу судорожно разработанная некая платформа для урегулирования украинского конфликта, если они якобы и так выигрывают по многим пунктам.

Также он отметил, что проведение мирных переговоров по Украине без участия России демонстрирует крупный проигрыш США и их союзников.

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Его организаторы надеются собрать представителей около 30 стран, некоторые уже отказались без России обсуждать конфликт

Ранее, 29 июля, газета The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия намерена провести мирные переговоры 5 и 6 августа между западными странами, Украиной и представителями развивающихся стран без участия России.

Между тем 31 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас невозможно выйти к мирному урегулированию с участием киевского режима. Он также подчеркнул, что еще предстоит до конца понять цели встречи и о чем организаторы планируют говорить.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что встреча в Саудовской Аравии по Украине будет небесполезной, если поможет понять Западу тупиковость так называемого мирного плана украинского президента Владимира Зеленского.

Тогда же президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался от переговоров по Украине без участия РФ. Тогда же стало известно, что правительство Бразилии специально направит своего представителя в Джидду для участия в очередной встрече по украинскому конфликту, однако настаивает на том, чтобы переговоры проходили в присутствии России и Китая.

Еще в ноябре 2022 года Зеленский на саммите G20 назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира. Среди положений плана — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех военнопленных по формуле «всех на всех», а также вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, создание международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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