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Налоговые доначисления бизнесу упали в два раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Налоговые доначисления юрлицам, ИП и физлицами сократились в два раза по итогам I квартала 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — со 168 до 84 млрд рублей. Об этом заявил «Известиям» эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов, проанализировав статистику ФНС.

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Наблюдается практически двукратное снижение количества выездных налоговых проверок (ВНП). При этом эксперт считает, что значительное сокращение доначислений не свидетельствует о снижении давления на бизнес.

«Речь скорее идет о выравнивании контрольных мероприятий на среднестатистическую динамику, складывавшуюся на протяжении последних лет до момента ковидного 2020 года. Именно он выступил ключевым фактором, вызвав феноменально высокие налоговые доначисления в начале 2022 года», — сказал Владимир Саськов.

В ФНС «Известиям» пояснили, что снижение количества ВНП, оконченных в I квартале 2023 года, связано с завершением в I квартале 2022 года значительного числа выездных налоговых проверок, приостановленных в период действия моратория. В последнее время растет количество случаев, когда компании доплачивают налоги еще до проверок, заявил партнер налоговой практики МЭФ LEGAL Александр Ерасов. С предприятиями и ИП всё чаще проводят рабочие встречи, на которых информируют о рисках, сказал старший юрист практики «Налоговые споры» ЮК «Лемчик, Крупский и Партнеры» Александр Земченков.

Ранее СМИ писали, что ФНС в 2022 году доначислила рекордную сумму налогов. По результатам проверок налогоплательщики должны были доплатить в бюджет 685,7 млрд рублей, из которых 675 млрд пришлось на организации.

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