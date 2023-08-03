Реклама
Прямой эфир
Мир
В Бразилии заявили об отсутствии консенсуса вокруг «формулы мира» Зеленского
Мир
Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру почти по всем операциям
Мир
США одобрили продажу Финляндии израильско-американской ПРО «Праща Давида»
Экономика
WSJ указала на прочность экономики России перед западными санкциями
Мир
В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
Спорт
Любительский ФК 2DROTS обошел «Сахалин» в первом раунде Кубка России
Общество
Школа поселка Золотое-5 в ЛНР сильно пострадала после обстрелов ВСУ
Мир
Посол КНР в РФ назвал НАТО главной причиной обострения украинского кризиса
Мир
В США не ждут конкретных результатов от переговоров в Джидде
Экономика
Налоговые доначисления бизнесу упали в два раза
Армия
ВС РФ уничтожили поднявших флаг Польши на позициях ВСУ наемников
Мир
В постпредстве РФ исключили смягчение визового режима ЕС
Происшествия
Семь человек пострадали в результате обстрелов территорий ДНР со стороны ВСУ

Школа поселка Золотое-5 в ЛНР после атак ВСУ

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023