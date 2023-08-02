Горящее тело женщины нашли возле дома в Петербурге
Женский труп с горящими конечностями обнаружили возле многоэтажного дома на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге в среду, 2 августа.
По данным «Известий», огонь удалось оперативно потушить.
В погибшей опознали 23-летнюю жительницу Москвы. Также уточняется, что в квартире, в которой находилась девушка незадолго до смерти, была найдена тара с воспламеняющейся жидкостью.
Ранее, 29 июля, сообщалось, что при возгорании в Приморском районе Санкт-Петербурга погибла женщина 1984 года рождения. Для выяснения причины и обстоятельств смерти были инициированы следственные мероприятия.