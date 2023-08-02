112: угрожавшего оружием в московской поликлинике задержали

Полицейские задержали мужчину, который угрожал оружием в поликлинике на улице Стромынка в Москве. Об этом 2 августа сообщил Telegram-канал 112.

Злоумышленником оказался 52-летний Сергей Обухов. Сотрудникам поликлиники он угрожал пневматическим пистолетом, который якобы находится у него в сумке. Мужчина попытался скрыться, однако его задержали на Сокольнической площади.

По данным 112, Обухов ранее был судим за применение насилия в отношении представителя власти. В 2016 году он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял и угрожал саперной лопаткой полицейскому.

Ранее, 25 мая, в Казани задержали мужчину, который проник в здание поликлиники и выстрелил в женщину-охранника. О нападении сообщила сама пострадавшая. Задержанным оказался 50-летний, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления против личности житель Татарстана.