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Российские морпехи отразили четыре попытки наступления со стороны ВСУ

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Участники тактической группы морских пехотинцев ВС РФ гвардии старший лейтенант Иван Жарский и гвардии сержант Игорь Овсянников успешно отразили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские позиции. О новых подвигах в зоне специальной операции в четверг, 3 августа, сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, Жарский и Овсянников в составе расчета противотанкового комплекса (ПТРК) выполняли задачи по удержанию одного из ключевых населенных пунктов. В свою очередь, националисты, используя численное превосходство в живой силе и технике, предприняли попытку отбить стратегический объект.

В условиях непрекращающихся атак беспилотных аппаратов ВСУ, под минометным и артиллерийским огнем морпехи грамотно меняли огневые позиции и точными ударами подавляли боевую технику противника на протяжении нескольких часов.

ВСУ четыре раза пытались прорвать оборону российских подразделений, но в итоге были отброшены назад с большими потерями. В ходе противостояния гвардии старший лейтенант и гвардии сержант совместными усилиями ликвидировали восемь единиц техники ВСУ и многих боевиков.

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Накануне в МО впервые сообщили, что ВС РФ уничтожили новейшую самоходную украинскую гаубицу «Богдана» на южнодонецком направлении. Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области российские силы поразили склад боеприпасов 15-й бригады Нацгвардии ВСУ.

В этот же день начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что российские летчики и артиллеристы нанесли успешные удары по объектам ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском, авдеевском и марьинском направлениях.

По его словам, российскими силами были уничтожены 120-миллиметровые минометы ВСУ около населенных пунктов Серебрянка и Невельская. А в Северске, Тихоновке, Александро-Калинове и Красногоровке ВС РФ смогли ликвидировать вражеские гаубицы «Акация», Krab, М777 и «Гвоздика».

Специальная операция, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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