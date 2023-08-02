Сообщения о вооруженном человеке в здании конгресса США были ложными

Сообщения о вооруженном человеке в комплексе зданий конгресса США были ложными. Об этом 2 августа заявил представитель полицейского управления Вашингтона Хью Кэру.

«Поступил звонок относительно вооруженного человека. Похоже, что это ложное сообщение. Пострадавших и стрелка не обнаружили», — сказал он журналистам.

Ранее в этот день полиция Капитолия сообщила, что правоохранители провели обыски в зданиях американского cената после сообщений о возможном проникновении вооруженного человека. На время проверки сотрудников и посетителей эвакуировали. Тех, кто по какой-то причине остался внутри, призвали укрыться в безопасном месте.

Последнее вторжение посторонних на территорию Капитолия было зафиксировано 6 января 2021 года, когда сторонники 45-го президента США Дональда Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

В настоящее время суды рассматривают десятки дел по обвинению американцев в беспорядках. Экс-президент также стал фигурантом дела. 18 июля 2023 года Трамп получил письмо от прокуратуры, в котором его проинформировали о готовящихся обвинениях. В тот же день политик заявил, что он является объектом уголовного расследования по делу о штурме Капитолия и обязан явиться для дачи показаний.

Позднее, 1 августа, стало известно, что Федеральное большое жюри поддержало выдвижение обвинений бывшему американскому лидеру. Эту информацию подтвердил специальный прокурор Джек Смит. Он охарактеризовал события 2021 года как «беспрецедентное нападение», которое «подпитывалось ложью» Трампа.