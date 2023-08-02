Реклама
Прямой эфир
Мир
В Бразилии заявили об отсутствии консенсуса вокруг «формулы мира» Зеленского
Мир
Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру почти по всем операциям
Мир
США одобрили продажу Финляндии израильско-американской ПРО «Праща Давида»
Мир
Минск предоставил Варшаве данные об отсутствии нарушения границы вертолетами
Мир
В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
Мир
Коста-риканского футболиста Ортиса съел крокодил
Мир
NYT сообщила о возвращении ВСУ к прежней тактике контрнаступления
Мир
МИД Польши призвал Украину избегать слов и шагов во вред отношениям с Варшавой
Мир
В США не ждут конкретных результатов от переговоров в Джидде
Общество
Сотрудница полиции спасла тонувшую в водоеме девочку под Коломной
Армия
ВС РФ уничтожили поднявших флаг Польши на позициях ВСУ наемников
Мир
В Польше заявили об угрозе из-за культа Бандеры на Украине
Происшествия
Семь человек пострадали в результате обстрелов территорий ДНР со стороны ВСУ

Сотрудница полиции спасла тонувшую в водоеме девочку под Коломной

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудница полиции спасла девочку, тонувшую в водоеме на территории городского округа Коломна. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в среду, 2 августа.

Представитель ведомства рассказала, что сотрудница изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городскому округу Коломна сержант полиции Ирина Сухинова в свободное от службы время отдыхала возле водоема в деревне Негомож.

«Услышав, что рядом тонет ребенок, она, ее знакомый и местный рыбак бросились на помощь и вытащили из воды находившуюся без сознания девочку. В течение нескольких минут сотрудница полиции проводила реанимационные мероприятия, пока пострадавшая не пришла в себя. Как позже выяснилось, спасенная хотела научиться плавать, однако не рассчитала глубину и начала тонуть», — рассказала Волк агентству городских новостей «Москва».

Врачи скорой помощи, прибывшие на место, доставили пострадавшую в Коломенскую областную больницу. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Волк подчеркнула, что грамотные и своевременные действия Сухиновой позволили избежать тяжких последствий.

Дело рук утопающего: как искупаться и остаться в живых
Начало купального сезона ознаменовалось чередой трагедий на воде

Ранее, 5 июля, спасатели вытащили из воды двоих человек, которые едва не тонули в водоемах Липецка и области. Пострадавшие заплыли слишком далеко.

Как рассказала 16 июня врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), если утопающий человек провел в воде после утопления одну минуту, то в 90% случаев его можно спасти.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023