Сотрудница полиции спасла тонувшую в водоеме девочку под Коломной

Сотрудница полиции спасла девочку, тонувшую в водоеме на территории городского округа Коломна. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в среду, 2 августа.

Представитель ведомства рассказала, что сотрудница изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городскому округу Коломна сержант полиции Ирина Сухинова в свободное от службы время отдыхала возле водоема в деревне Негомож.

«Услышав, что рядом тонет ребенок, она, ее знакомый и местный рыбак бросились на помощь и вытащили из воды находившуюся без сознания девочку. В течение нескольких минут сотрудница полиции проводила реанимационные мероприятия, пока пострадавшая не пришла в себя. Как позже выяснилось, спасенная хотела научиться плавать, однако не рассчитала глубину и начала тонуть», — рассказала Волк агентству городских новостей «Москва».

Врачи скорой помощи, прибывшие на место, доставили пострадавшую в Коломенскую областную больницу. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Волк подчеркнула, что грамотные и своевременные действия Сухиновой позволили избежать тяжких последствий.

Ранее, 5 июля, спасатели вытащили из воды двоих человек, которые едва не тонули в водоемах Липецка и области. Пострадавшие заплыли слишком далеко.

Как рассказала 16 июня врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), если утопающий человек провел в воде после утопления одну минуту, то в 90% случаев его можно спасти.