Обама предупредил Байдена о прочной позиции Трампа среди республиканцев

Бывший президент США Барак Обама в частном порядке предупреждал действующего американского лидера Джо Байдена, что позиции Дональда Трампа в качестве возможного кандидата на высший государственный пост гораздо прочнее, чем считают демократы. Об этом 2 августа сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что на обеде, состоявшемся в конце июня в резиденции Белого дома, Обама пообещал сделать всё возможное, чтобы помочь Байдену переизбраться.

Как сообщают источники, в ходе беседы экс-президент ясно дал понять, что его беспокоят не политические способности Байдена, а скорее «признание железной хватки Трампа над Республиканской партией».

Покидая Белый дом, Обама снял короткое видео, чтобы помочь кампании по переизбранию Байдена с онлайн-сбором средств.

Ранее, 25 июля, Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом в истории США. При этом политик задался вопросом, почему представители Республиканской партии в сенате конгресса до сих пор не выступили с осуждением «жуликоватого Джо Байдена и радикально левых демократов, фашистов и марксистов за их преступные действия против страны».

В тот же день университет Монмута со ссылкой на соцопрос сообщил, что Трамп остается лидером среди возможных кандидатов на выборах главы государства от Республиканской партии.

Как стало известно 22 июля, большинство опрошенных американцев (57%) думают, что уголовные обвинения против Трампа были предъявлены для большего драматизма предстоящих президентских выборов.

16 июля Трамп выступил с критикой президента США Джо Байдена, заявив, что действия Байдена привели к инфляции в США, конфликту на Украине и напряженности вокруг Тайваня.

Накануне The Hill сообщила, что итоги II квартала по сбору пожертвований на предвыборную кампанию показали, что лидером оказался Байден. Его сборы составили $72 млн. Предвыборный штаб главы Белого дома заявил, что располагает еще $77 млн наличных, которые были «накоплены демократом». Трамп является крупнейшим лидером Республиканской партии. Сборы его кампании составили более $35 млн во II квартале, что значительно больше, чем у любого другого кандидата от республиканцев.

Телеканал CNN 26 июня сообщил, что президент США Байден на праймериз 2024 года является безусловным фаворитом Демократической партии, а Дональд Трамп остается таковым для республиканцев. Вот только рекордное число американцев не хотят видеть в Белом доме ни того, ни другого.

22 апреля газета The New York Times сообщила, что не более 47% избирателей-демократов хотели бы видеть имя Байдена в избирательном бюллетене, так как он будет слишком стар, чтобы эффективно руководить страной в ходе второго президентского срока.