Вооруженные силы (ВС) России уничтожили позицию украинских войск на правом берегу Днепра в Херсонской области, на котором польские наемники попытались поднять свой национальный флаг. Об этом 2 августа рассказал командир подразделения с позывным Буря.

По его словам, напротив его подразделения дислоцируются в том числе и польские наемники — их переговоры часто слышны в эфире.

«Однажды наблюдали, как поляки выставили свои флаги на позицию, оборудованную напротив нас. <...> Мы сразу их обнаружили, передали их координаты артиллеристам. Те быстро отработали. Наблюдательный пункт был уничтожен буквально через час», — сказал командир «РИА Новости».

Военнослужащий также рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обучают мобилизованных солдат прямо у линии соприкосновения.

Ранее, 1 августа, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Киев начал подозревать, что помощь Варшавы может обернуться захватом западных земель Украины Польшей.

В Службе внешней разведки (СВР) России не раз говорили о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. Как сообщил директор СВР Сергей Нарышкин 23 июня, мечта Польши забрать Западную Украину еще жива. Он подчеркнул, что в своих утверждениях опирается на разведывательную информацию.

Позднее, 21 июля, президент РФ Владимир Путин поручил Нарышкину отслеживать планы Варшавы в отношении Киева. Он сказал, что Польша рассчитывает сформировать некую коалицию «под зонтиком НАТО» с целью напрямую вмешаться и «оторвать кусок пожирнее» на Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.