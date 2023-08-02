Дело возбудили после обнаружения 5 кг марихуаны в Mercedes в Москве

Уголовное дело было возбуждено по факту изъятия почти 5 кг марихуаны у водителя автомобиля Mercedes на Калужском шоссе в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в среду, 2 августа.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

В ведомстве рассказали, что в районе 25-го километра Калужского шоссе инспекторы ДПС остановили автомобиль Mercedes. При проверке документов 43-летний водитель стал заметно нервничать, пытался избежать общения с сотрудниками полиции, в связи с чем было решено досмотреть машину. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

«В ходе досмотра автомобиля в присутствии двух понятых на заднем сиденье было обнаружено и изъято восемь вакуумных пакетов серебристого цвета с неизвестным веществом внутри. Согласно результатам исследования, изъятое вещество массой 4950,5 г содержит в своем составе наркотическое средство — каннабис (марихуана)», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что 31 июля в Москве на Калужском шоссе остановили Mercedes с почти 5 кг марихуаны.

За рулем автомобиля был 43-летний житель Новой Москвы, также в машине находился 58-летний гражданин Азербайджана, передает НСН.

Партию наркотиков изъяли.

Ранее 2 августа сотрудники Госавтоинспекции пресекли в Москве преступную деятельность трех граждан, планировавших сбыть наркотические вещества посредством закладок, сообщает телеканал «360».

Полицейские остановили автомобиль каршеринга в Волоцком проезде для проверки документов. В машине за рулем сидел молодой человек, а сзади на пассажирских креслах — две девушки.

Во время обыска у девушки нашли и изъяли наркотическое средство — производное N-метилэфедрона. Общая масса составила около 400 г.

Злоумышленников задержали, дело передали в Следственный комитет.