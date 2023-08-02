Реклама
Прямой эфир
Мир
В Бразилии заявили об отсутствии консенсуса вокруг «формулы мира» Зеленского
Мир
Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру почти по всем операциям
Мир
США одобрили продажу Финляндии израильско-американской ПРО «Праща Давида»
Мир
Минск предоставил Варшаве данные об отсутствии нарушения границы вертолетами
Мир
В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
Мир
Коста-риканского футболиста Ортиса съел крокодил
Мир
NYT сообщила о возвращении ВСУ к прежней тактике контрнаступления
Мир
МИД Польши призвал Украину избегать слов и шагов во вред отношениям с Варшавой
Мир
В США не ждут конкретных результатов от переговоров в Джидде
Общество
Сотрудница полиции спасла тонувшую в водоеме девочку под Коломной
Армия
ВС РФ уничтожили поднявших флаг Польши на позициях ВСУ наемников
Мир
В Польше заявили об угрозе из-за культа Бандеры на Украине
Происшествия
Семь человек пострадали в результате обстрелов территорий ДНР со стороны ВСУ

Дело возбудили после обнаружения 5 кг марихуаны в Mercedes в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело было возбуждено по факту изъятия почти 5 кг марихуаны у водителя автомобиля Mercedes на Калужском шоссе в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в среду, 2 августа.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

В ведомстве рассказали, что в районе 25-го километра Калужского шоссе инспекторы ДПС остановили автомобиль Mercedes. При проверке документов 43-летний водитель стал заметно нервничать, пытался избежать общения с сотрудниками полиции, в связи с чем было решено досмотреть машину. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

«В ходе досмотра автомобиля в присутствии двух понятых на заднем сиденье было обнаружено и изъято восемь вакуумных пакетов серебристого цвета с неизвестным веществом внутри. Согласно результатам исследования, изъятое вещество массой 4950,5 г содержит в своем составе наркотическое средство — каннабис (марихуана)», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Грибной канал: в интернете распространяют всё более опасные наркотики
В полиции рассказали о незаконной торговле на маркетплейсах

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что 31 июля в Москве на Калужском шоссе остановили Mercedes с почти 5 кг марихуаны.

За рулем автомобиля был 43-летний житель Новой Москвы, также в машине находился 58-летний гражданин Азербайджана, передает НСН.

Партию наркотиков изъяли.

Ранее 2 августа сотрудники Госавтоинспекции пресекли в Москве преступную деятельность трех граждан, планировавших сбыть наркотические вещества посредством закладок, сообщает телеканал «360».

Полицейские остановили автомобиль каршеринга в Волоцком проезде для проверки документов. В машине за рулем сидел молодой человек, а сзади на пассажирских креслах — две девушки.

Во время обыска у девушки нашли и изъяли наркотическое средство — производное N-метилэфедрона. Общая масса составила около 400 г.

Злоумышленников задержали, дело передали в Следственный комитет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023