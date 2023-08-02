Полиция начала обыски в Сенате после сообщения о вооруженном человеке

Полиция начала обыски в Сенате после сообщения о вооруженном человеке

2023-08-02 22:14:45

2023-08-02 22:14:45

2023-08-02 22:14:45

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru