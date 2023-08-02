В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Сумской и Харьковской областях Украины. Об этом в среду, 2 августа, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Также тревога была объявлена в Черниговской области.

Ранее в этот день в этих областях уже объявлялась воздушная тревога. Помимо них, сигнал прозвучал еще в пяти областях — Черкасской, Николаевской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В ночь на 2 августа прогремели взрывы в Киеве, а также в Киевской и Одесской областях. В последней вспыхнули пожары на объектах промышленной и портовой инфраструктуры. Во всех областях страны также была объявлена воздушная тревога.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в результате взрывов имеются повреждения. Самые существенные были зафиксированы на юге страны.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.