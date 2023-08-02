Коста-риканского футболиста Ортиса съел крокодил

Футболист Хесус Альберто Лопес Ортис, игравший за коста-риканскую любительскую команду «Депортиво Рио Каньяс», погиб в результате нападения крокодила. Об этом сообщает газета The Sun в среду, 2 августа.

«Коста-риканского футболиста съел крокодил во время купания в реке», — написало издание.

В материале уточняется, что трагедия произошла несколькими днями ранее во время купания футболиста в реке Рио-Каньяс в коста-риканской провинции Гуанакасте.

Газета сообщила также, что крокодила-убийцу застрелили полицейские, а очевидцы помогли достать его на берег, чтобы извлечь из его пасти тело жертвы.

Ортису было 29 лет. У него осталось двое детей. Семья футболиста обратилась к общественности с просьбой помочь оплатить расходы на похороны игрока. Менеджер его команды Луис Карлос Монтес также организует сбор средств.

15 июля в Магадане медведь напал на девушку, она погибла. Нападение животного было зафиксировано в областном центре в районе Танкодрома. На место прибыли полицейские, сотрудники региональной Росгвардии и охотоведы. Они обнаружили бурого медведя и ликвидировали.