«Известия» показали работу артиллерии ВС РФ в зоне СВО

Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова в среду, 2 августа, показала работу артиллерии Вооруженных сил (ВС) РФ, в том числе удары по противнику крупнокалиберным пулеметом «Корд» в зоне проведения спецоперации.

«Отслеживаем, куда противник дальше передвигается, то есть меняет свою позицию. Мы это все видим и отрабатываем уже по новым занятым им позициям», — сказал военнослужащий.

Другой также отметил, что каждый боец ориентируется на местности. Помимо этого, на вопрос журналистки о том, каким образом военные выбирают позицию, один из них рассказал, что точка определяется таким образом, чтобы был хороший угол обзора и «Корд» мог простреливать всю зону.

«Позиции покидаем также аккуратно, как заходили сюда, несмотря на то, что лес — все-таки достаточно много открытого пространства, можно оказаться под прицелом вражеского беспилотника, поэтому двигаемся аккуратно, на расстоянии друг от друга», — добавила Графчикова.

Ранее в этот день в Минобороны РФ впервые сообщили, что ВС РФ уничтожили новейшую самоходную украинскую гаубицу «Богдана» на южнодонецком направлении. Кроме того, российские силы в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожили склад боеприпасов 15-й бригады Нацгвардии Украины.

Также 2 августа «Известия» показали работу российских танкистов по украинскому миномету. Военные рассказали, что им фактически не пришлось менять тактику после появления в зоне спецоперации западных боевых машин Leopard и другой техники.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за действий украинских военных.

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