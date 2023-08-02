Дерево упало на забор детского сада на западе Москвы из-за непогоды

Дерево упало из-за непогоды на забор детского сада на проспекте Вернадского в Москве. Об этом и.о. директора школы № 875 Андрей Медведев сообщил в среду, 2 августа.

«Сегодня, 2 августа, после сильного ливня на забор детского сада повалилось дерево, которое находилось за территорией образовательной организации. Воспитанники в это время находились в помещении, в результате инцидента никто не пострадал», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

Медведев отметил, что администрация детсада оперативно связалась со спецслужбами и в ближайшее время дерево уберут с территории.

В некоторых районах Москвы в среду прошли ливни с грозой и ветром.

Утром 2 августа синоптик Михаил Леус рассказал, что в Москве сформировались условия для «грозового» тепла.

«Сегодня погоду в столице сформирует теплый сектор атлантического циклона. Его стараниями при переменной облачности во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы», — цитирует метеоролога телеканал «360».

В комплексе городского хозяйства Москвы призвали жителей быть осторожными во время непогоды и не укрываться под деревьями, передает RT.

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жара до +34 градусов ожидает москвичей в воскресенье, 6 августа. После понедельника температура заметно снизится и придет к климатической норме.

Ранее, 18 июля, в результате сильного ливня в столице упало 10 деревьев, повреждены 15 автомобилей. Меньше чем за час в отдельных районах города выпало свыше четверти месячной нормы осадков, передает НСН.

10 июля из-за накрывшего Москву ливня и сильного ветра в городе упало несколько деревьев. Одно из них разбило балкон в жилом доме на севере столицы, в результате чего ранения получила беременная женщина, пишет «Ридус».