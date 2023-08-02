Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Бразилии предложил урегулировать конфликт на Украине в СБ ООН
Политика
Песков указал на работу западных СМИ в состоянии военной цензуры
Политика
В Кремле указали на наглость западных стран
Мир
Минск предоставил Варшаве данные об отсутствии нарушения границы вертолетами
Мир
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины
Мир
Костариканского футболиста Ортиса съел крокодил
Мир
NYT сообщила о возвращении ВСУ к прежней тактике контрнаступления
Мир
МИД Польши призвал Украину избегать слов и шагов во вред отношениям с Варшавой
Мир
В США не ждут конкретных результатов от переговоров в Джидде
Экономика
Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с марта 2022 года
Армия
ВС РФ уничтожили поднявших флаг Польши на позициях ВСУ наемников
Мир
Politico узнала о подготовке США к эвакуации сотрудников посольства в Нигере
Мир
Глава МИД Италии назвал недопустимым ввод войск стран Запада в Нигер
Сюжет:

Дерево упало на забор детского сада на западе Москвы из-за непогоды

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дерево упало из-за непогоды на забор детского сада на проспекте Вернадского в Москве. Об этом и.о. директора школы № 875 Андрей Медведев сообщил в среду, 2 августа.

«Сегодня, 2 августа, после сильного ливня на забор детского сада повалилось дерево, которое находилось за территорией образовательной организации. Воспитанники в это время находились в помещении, в результате инцидента никто не пострадал», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

Медведев отметил, что администрация детсада оперативно связалась со спецслужбами и в ближайшее время дерево уберут с территории.

В некоторых районах Москвы в среду прошли ливни с грозой и ветром.

Погодный случай: ураганы продолжают угрожать Поволжью
Дожди, ливни и грозы будут бушевать в этих регионах до 31 июля, в опасности и некоторые территории Сибири

Утром 2 августа синоптик Михаил Леус рассказал, что в Москве сформировались условия для «грозового» тепла.

«Сегодня погоду в столице сформирует теплый сектор атлантического циклона. Его стараниями при переменной облачности во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы», — цитирует метеоролога телеканал «360».

В комплексе городского хозяйства Москвы призвали жителей быть осторожными во время непогоды и не укрываться под деревьями, передает RT.

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жара до +34 градусов ожидает москвичей в воскресенье, 6 августа. После понедельника температура заметно снизится и придет к климатической норме.

Ранее, 18 июля, в результате сильного ливня в столице упало 10 деревьев, повреждены 15 автомобилей. Меньше чем за час в отдельных районах города выпало свыше четверти месячной нормы осадков, передает НСН.

10 июля из-за накрывшего Москву ливня и сильного ветра в городе упало несколько деревьев. Одно из них разбило балкон в жилом доме на севере столицы, в результате чего ранения получила беременная женщина, пишет «Ридус».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023