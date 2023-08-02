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Конгресс США потребовал Блинкена и Раймондо отчитаться о взломе почты чиновников

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Фото: Global Look Press/Annette Riedl
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В США комитет по надзору палаты представителей конгресса в среду, 2 августа, начал расследование предполагаемой причастности Китая к недавнему взлому систем электронной почты министерства торговли и Госдепартамента.

В рамках расследования глава комитета Джеймс Комер попросил министра торговли Джину Раймондо и госсекретаря Энтони Блинкена до 9 августа провести по этому поводу разъясняющие брифинги.

«Мы обеспокоены тем, что эта атака на федеральные агентства, в том числе на учетную запись электронной почты высокопоставленных чиновников правительства США, <...> отражает новый уровень мастерства и изощренности китайских хакеров», — цитирует газета Hindustan Times письмо конгресса на имя Блинкена и Раймондо.

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29 июля газета The New York Times сообщила, что администрация президента Джо Байдена взялась за поиски «вредоносного компьютерного китайского кода», который, по ее мнению, может повлиять на военные операции США. Как заявил изданию неназванный представитель конгресса США, это вредоносное ПО является, по сути, «бомбой замедленного действия», которая может позволить Китаю «прервать или замедлить развертывание американских войск или операции по пополнению запасов, отключив электричество, воду и связь с военными базами США».

До этого, 12 июля, сообщалось, что официальные лица в США заявили о попытке якобы китайских хакеров добраться до электронных писем Госдепартамента в результате взлома. Это подтвердила Microsoft, выявив взлом незадолго до поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин 18 июня. Сообщалось, что хакеры атаковали около 25 организаций, включая правительственные учреждения. Компания описала атаку как хакерское нападение на конкретные учетные записи, а не как широкомасштабное вторжение, не уточнив, сколько учетных записей пострадало.

В МИД КНР, в свою очередь, отмечали, что, обвиняя Китай в хакерских атаках, США намерены отвлечь внимание мирового сообщества от собственных действий в киберпространстве.

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