Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Бразилии предложил урегулировать конфликт на Украине в СБ ООН
Политика
Песков указал на работу западных СМИ в состоянии военной цензуры
Политика
В Кремле указали на наглость западных стран
Мир
Минск предоставил Варшаве данные об отсутствии нарушения границы вертолетами
Мир
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины
Мир
Коста-риканского футболиста Ортиса съел крокодил
Мир
NYT сообщила о возвращении ВСУ к прежней тактике контрнаступления
Мир
МИД Польши призвал Украину избегать слов и шагов во вред отношениям с Варшавой
Мир
В США не ждут конкретных результатов от переговоров в Джидде
Экономика
Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с марта 2022 года
Армия
ВС РФ уничтожили поднявших флаг Польши на позициях ВСУ наемников
Мир
Politico узнала о подготовке США к эвакуации сотрудников посольства в Нигере
Мир
Глава МИД Италии назвал недопустимым ввод войск стран Запада в Нигер
Сюжет:

NYT сообщила о возвращении ВСУ к прежней тактике контрнаступления

NYT: ВСУ возвращаются к прежней тактике в контрнаступлении
0
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возвращаются к прежней тактике контрнаступления: причиной тому стала неэффективность западного метода ведения боевых действий. Об этом 2 августа сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собеседников в американской администрации.

По словам источников издания, украинцам, которые прошли подготовку на Западе, не удалось продвинуться на боевом поле из-за минных заграждений. По этой же причине бойцы ВСУ откладывали наступательные действия, в результате утратив тактическое преимущество.

Сейчас украинские войска, которые прошли обучение в странах Запада, возвращаются к прежней тактике, которая сосредоточена «на изматывании российских сил ударами артиллерии и ракет большой дальности». Примечательно, что вторая волна украинских военных подразделений, которых подготовили на Западе, как правило, начинает исключительно незначительные атаки.

Такой подход к ведению боевых действий, по словам журналистов, заставляет зарубежных представителей «задаться вопросом о качестве подготовки украинцев».

Кроме того, на Западе склонны верить, что тактика ВСУ слишком затратна в плане расхода боеприпасов, что может сулить истощением запасов снарядов у ВСУ.

«Все попытки контрнаступления остановлены»
Владимир Путин назвал потери украинской армии

Накануне издание Politico сообщало, что союзники Киева разочаровываются в контрнаступлении украинской армии. По словам представителей министерства обороны США, на которых ссылается газета, последние атаки ВСУ не принесли значительных результатов.

До этого, 31 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ за июль составили более 20 тыс. военных. Помимо этого, по словам министра, украинские войска несут потери в технике, в числе которой 10 танков Leopard, 11 американских боевых машин пехоты Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023