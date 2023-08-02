Вооруженные силы Украины (ВСУ) возвращаются к прежней тактике контрнаступления: причиной тому стала неэффективность западного метода ведения боевых действий. Об этом 2 августа сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собеседников в американской администрации.

По словам источников издания, украинцам, которые прошли подготовку на Западе, не удалось продвинуться на боевом поле из-за минных заграждений. По этой же причине бойцы ВСУ откладывали наступательные действия, в результате утратив тактическое преимущество.

Сейчас украинские войска, которые прошли обучение в странах Запада, возвращаются к прежней тактике, которая сосредоточена «на изматывании российских сил ударами артиллерии и ракет большой дальности». Примечательно, что вторая волна украинских военных подразделений, которых подготовили на Западе, как правило, начинает исключительно незначительные атаки.

Такой подход к ведению боевых действий, по словам журналистов, заставляет зарубежных представителей «задаться вопросом о качестве подготовки украинцев».

Кроме того, на Западе склонны верить, что тактика ВСУ слишком затратна в плане расхода боеприпасов, что может сулить истощением запасов снарядов у ВСУ.

Накануне издание Politico сообщало, что союзники Киева разочаровываются в контрнаступлении украинской армии. По словам представителей министерства обороны США, на которых ссылается газета, последние атаки ВСУ не принесли значительных результатов.

До этого, 31 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ за июль составили более 20 тыс. военных. Помимо этого, по словам министра, украинские войска несут потери в технике, в числе которой 10 танков Leopard, 11 американских боевых машин пехоты Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.