В Центральной Азии построят космический учебный центр

Илон Маск хочет построить космический учебный центр в пустыне Гоби, в Центральной Азии, об этом сообщило издание Wall Street Journal. Американский предприниматель обсудил возможность строительства площадки с премьер-министром Монголии, передает телеканал «Известия». По мнению миллиардера, ландшафт пустыни Гоби схож с поверхностью Красной планеты. Маск неоднократно заявлял, что среди его целей — популяризация космических путешествий, а также колонизация Марса.

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