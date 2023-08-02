МИД Польши призвал Украину избегать слов и шагов во вред отношениям с Варшавой

Правительство Польши ждет, что Украина будет воздерживаться от заявлений и действий, которые вредят их двусторонним отношениям. Об этом говорится в заявлении МИД республики по итогам встречи с представителем посольства Украины в среду, 2 августа.

«Польша стремится к хорошим отношениям с Украиной. <…> Между партнерами следует избегать слов и действий, которые вредят хорошим отношениям», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

Там также отмечается, что Варшава ждет от Киева готовности принять ее позицию, «в частности, по вопросу охраны польского сельского хозяйства, а также по другим вопросам».

Накануне посол Варшавы в Киеве Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева. В интервью польским журналистам он заявил, что Украина получила огромную поддержку от Польши и что Киеву стоило бы начать ценить ту роль, которую польская сторона сыграла для него за последние месяцы и годы.

Тогда же посла Украины вызвали в польское внешнеполитическое ведомство в связи с заявлениями представителей украинских властей.

Напряженность в отношениях между Варшавой и Киевом стала нарастать из-за намерения Польши сохранить эмбарго на ввоз зерна с Украины, о котором там заговорили в конце апреля. Бывший министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий еще в марте предложил полностью запретить ввоз в страну украинских продуктов питания. Также руководитель фракции «Конфедерация» в сейме Польши Кшиштоф Босак заявил, что ситуация с украинским зерном привела к миллиардным потерям в экономике Польши.