Вольеры для медведей и леопардов построят в зоопитомнике под Читой к октябрю

В зоопитомнике Амодово под Читой (Забайкальский край) к октябрю планируют завершить строительство нового вольерного комплекса. Об этом сообщает городская администрация.

«Согласно контракту, вольерный комплекс должен готов к 1 октября. Его открытие заметно расширит территорию зоопитомника, сделав его посещение для читинцев и гостей города более интересным и содержательным», — говорится в сообщении.

Как уточняет ИА ChitaMedia, новые вольеры будут соответствовать всем современным требованиям. В них будут размещены медведи, леопарды, волки, лисы, рыси, косули, олени.

21 июля сообщалось, что в сафари-парке «Тайган» в Крыму родились два белых львенка. Белых львов в мире насчитывается около 300 штук. Из них 20 проживают в «Тайгане».