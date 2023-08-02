Один человек погиб и трое пострадали в лобовом ДТП в Забайкалье

В Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края в результате лобового столкновения авто погибла женщина, еще три человека пострадали. Об этом региональное ГУ МЧС России сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла 2 августа на федеральной трассе Р-258 «Байкал». Столкнулись легковые Suzuki и Toyota. В результате погибла женщина, еще три человека получили различные травмы.

Как уточняет ИА ChitaMedia, одна из пострадавших пассажирок Toyota оказалась зажата поврежденными конструкциями машины. Спасателям пришлось деблокировать женщину при помощи специнструмента.

В ликвидации последствий ДТП были задействованы три человека и одна единица техники.

2 августа легковой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись в районе 66-го км автодороги Уссурийск – Пограничный в Приморье. Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте, пассажир автобуса и его водитель госпитализированы.