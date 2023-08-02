Мужчина угрожал оружием в поликлинике на улице Стромынка в Москве. Об этом в среду, 2 августа, сообщает Telegram-канал «112».

Из издания выбежали люди, на место происшествия выехали правоохранители.

Позднее злоумышленника задержали. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее, 25 мая, в Казани задержали мужчину, который проник в здание поликлиники и выстрелил в женщину-охранника. О нападении сообщила сама пострадавшая. Задержанным оказался 50-летний, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления против личности житель Татарстана.