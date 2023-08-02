Автоэксперт перечислил рекомендации по покупке ввезенного по параллельному импорту автомобиля

При покупке ввезенного по параллельному импорту авто в первую очередь необходимо проверить выписку из электронного ПТС. Об этом 2 августа сообщил «Известиям» директор департамента андеррайтинга моторного страхования СК «Росгосстрах» Дмитрий Усанов.

По словам Усанова, неправильное оформление документов может привести к существенным потерям.

«В ПТС должно быть указано, что документ действующий. Кроме этого, надо настаивать, чтобы в качестве собственника в электронном ПТС было указано имя покупателя. При покупке авто в кредит банк выдаст целевой заем только в том случае, если в ПТС указано имя владельца. В противном случае уже одобренный банком кредит может быть оформлен не как целевой на покупку машины, а как потребительский, ставка на него выше», ― сказал Усанов.

Кроме того, автоэксперт отметил особенности постановки на гарантию автомобиля у официальных дилеров. Если купленная за границей машина всё еще попадает под гарантийный срок, а в стране, где находится автомобиль, действуют официальные дилеры производителя, то авто подлежит гарантийному обслуживанию. Тем не менее некоторые официальные представители производителя отказываются это делать, ссылаясь на различные причины.

«Некоторые дилеры объясняют свой отказ тем, что автомобиль произведен на территории другой страны и имеет иную спецификацию. Некоторые автомобили имеют просто другое название ― у нас это может быть Hyundai Solaris, а за рубежом точно такая же машина называется Hyundai Accent. Однако это не является поводом не брать автомобиль на гарантию. Совет в этом случае один: проявить настойчивость, найти на официальном сайте компании-производителя соответствующие документы с упоминанием о гарантии, требовать от дилера исполнения своих обязательств. Мы знаем о случаях, когда владельцы авто добивались этого через суд», ― подчеркнул эксперт Усанов.

Ранее, 26 июля, стало известно, что в кодекс об административных правонарушениях РФ могут внести изменения, касающиеся нарушений при заключении договора ОСАГО. Так, кодекс может пополниться новыми составами правонарушений в ситуациях, когда страховые компании уклоняются от заключения договора.