Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Бразилии предложил урегулировать конфликт на Украине в СБ ООН
Политика
Песков указал на работу западных СМИ в состоянии военной цензуры
Политика
В Кремле указали на наглость западных стран
Мир
Минск предоставил Варшаве данные об отсутствии нарушения границы вертолетами
Мир
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины
Экономика
Курс евро поднялся до 103 рублей впервые с марта 2022 года
Мир
МИД Польши призвал Украину избегать слов и шагов во вред отношениям с Варшавой
Мир
Reuters заявило о планах США по модернизации состава ракетного топлива
Экономика
Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с марта 2022 года
Мир
На Украине военком использовал солдат при строительстве имения
Мир
Politico узнала о подготовке США к эвакуации сотрудников посольства в Нигере
Политика
Путин призвал министров подготовиться к ВЭФ
Мир
Глава МИД Италии назвал недопустимым ввод войск стран Запада в Нигер

Автоэксперт перечислил рекомендации по покупке ввезенного по параллельному импорту автомобиля

Эксперт Усанов: при покупке ввезенного по параллельному импорту авто необходимо проверить выписку из электронного ПТС
0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При покупке ввезенного по параллельному импорту авто в первую очередь необходимо проверить выписку из электронного ПТС. Об этом 2 августа сообщил «Известиям» директор департамента андеррайтинга моторного страхования СК «Росгосстрах» Дмитрий Усанов.

По словам Усанова, неправильное оформление документов может привести к существенным потерям.

«В ПТС должно быть указано, что документ действующий. Кроме этого, надо настаивать, чтобы в качестве собственника в электронном ПТС было указано имя покупателя. При покупке авто в кредит банк выдаст целевой заем только в том случае, если в ПТС указано имя владельца. В противном случае уже одобренный банком кредит может быть оформлен не как целевой на покупку машины, а как потребительский, ставка на него выше», ― сказал Усанов.

Кроме того, автоэксперт отметил особенности постановки на гарантию автомобиля у официальных дилеров. Если купленная за границей машина всё еще попадает под гарантийный срок, а в стране, где находится автомобиль, действуют официальные дилеры производителя, то авто подлежит гарантийному обслуживанию. Тем не менее некоторые официальные представители производителя отказываются это делать, ссылаясь на различные причины.

«Некоторые дилеры объясняют свой отказ тем, что автомобиль произведен на территории другой страны и имеет иную спецификацию. Некоторые автомобили имеют просто другое название ― у нас это может быть Hyundai Solaris, а за рубежом точно такая же машина называется Hyundai Accent. Однако это не является поводом не брать автомобиль на гарантию. Совет в этом случае один: проявить настойчивость, найти на официальном сайте компании-производителя соответствующие документы с упоминанием о гарантии, требовать от дилера исполнения своих обязательств. Мы знаем о случаях, когда владельцы авто добивались этого через суд», ― подчеркнул эксперт Усанов.

Дорогие мои «Москвичи»: почему растут в цене отечественные автомобили
Как повышение утильсбора повлияло на стоимость новых машин

Ранее, 26 июля, стало известно, что в кодекс об административных правонарушениях РФ могут внести изменения, касающиеся нарушений при заключении договора ОСАГО. Так, кодекс может пополниться новыми составами правонарушений в ситуациях, когда страховые компании уклоняются от заключения договора.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023