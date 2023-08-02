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В Госдуме поприветствовали финансовую поддержку библиотек в новых регионах

Депутат Бессараб поприветствовала финансовую поддержку библиотек в новых регионах России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в среду, 2 августа, сообщение о том, что президент России Владимир Путин выделил деньги на печать более 2,5 млн книг для библиотек новых регионов страны.

Она отметила, что Россия со времен распада Советского Союза была разделена с новыми регионами.

«И нам необходимо создавать единое культурное пространство, как заметил президент. Поэтому, конечно, сегодня все усилия будут нацелены на то, чтобы познакомить с нашей общей историй, литературой и культурой. Чтобы создать то самое единое культурное пространство с новыми регионами», — сказала парламентарий в беседе с RT.

По словам Бессараб, данная мера поможет начать заново учиться, познавать мир вокруг себя и получить те знания, которые получают дети в России.

Депутат обратила особое внимание на то, что Украина долгий период времени пыталась настроить своих детей против России и всего русского.

Научить ученого: как вузы новых регионов осваиваются в России
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Ранее в этот день Путин сообщил, что для библиотек в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях будет закуплено 2,5 млн экземпляров книг, сообщается на сайте kp.ru.

Российский лидер также поручил бесплатно подключить библиотеки новых регионов к электронным сервисам, где хранятся произведения отечественной литературы, передает НСН.

При этом министр просвещения России Сергей Кравцов доложил президенту, что в новые регионы уже направили 7,5 млн учебников и учебной литературы, полностью обеспечив все школы. В детские сады, по словам министра, было передано 300 тыс. экземпляров развивающей литературы.

В перечне фигурирует около 200 преимущественно российских авторов — от Агнии Барто до Захара Прилепина, уточняет телеканал «360».

Он заявил, что «как раз такой момент наступил, когда мы обязаны очень внимательно относиться и к истории и к формированию общественного сознания на базе достоверных исторических данных, а формируется всё со школы», сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 24 июля, глава Минобрнауки России Валерий Фальков сообщил, что в вузах ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 1 сентября текущего года планируется начать очное обучение. В ДНР образовательный процесс будет проходить удаленно.

В марте Минобрнауки также сообщило, что образовательные программы в вузах новых регионов будут подстроены под российские стандарты уже к 1 мая 2023 года.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав РФ по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.

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