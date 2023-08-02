Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины

На Украине воздушную тревогу объявили в семи областях. Об этом говорят данные интерактивной карты украинского министерства цифровой трансформации в среду, 2 августа.

Исходя из них, сигналы тревоги прозвучали в 19:15 в Черкасской, Харьковской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, и Днепропетровской областях.

В ночь на 2 августа прогремели взрывы в Киеве, а также в Киевской и Одесской областях. В последней вспыхнули пожары на объектах промышленной и портовой инфраструктуры. Во всех областях страны была объявлена воздушная тревога.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что в результате взрывов, произошедших в ночь на 2 августа, имеются повреждения. Самые существенные зафиксированы на юге страны.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.