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Президент Бразилии предложил урегулировать конфликт на Украине в СБ ООН

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Фото: TASS/Zuma
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Конфликт на Украине необходимо урегулировать на уровне Совета Безопасности ООН. Об этом 2 августа заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Эту <военную операцию> нужно было обсудить в ООН, в зале Совета Безопасности, хотя именно его члены участвуют в войнах», — сказал он, имея в виду США, Великобританию и Францию.

Лула да Силва отметил, что если бы территориальный вопрос по Украине обсудили в ООН раньше, уже был бы установлен мир.

Он также указал, что Бразилия уже обсуждала ситуацию на Украине с Индией, Китаем, латиноамериканскими и африканскими странами, а спецпредставитель президента по международным вопросам Селсу Аморим ездил в Россию, на Украину и в Данию.

«Именно в разговоре с теми, кто придерживается отличного от твоего мнения, можно прийти к общему знаменателю, на основании которого, когда придет время, можно добиться мира», — сказал Лула да Силва.

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Ранее, 31 июля, источник в администрации президента Бразилии сообщил, что правительство страны направит своего представителя в Саудовскую Аравию для участия в очередной встрече по Украине, однако настаивает на том, чтобы переговоры проходили в присутствии России и при участии Китая.

До этого, 17 июля, глава бразильского МИД Мауру Виейра выступил против поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) и односторонних санкций, введенных без одобрения Совета Безопасности ООН.

21 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает контакт с Бразилией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако конкретные наработки по этому вопросу отсутствуют.

Ранее, 26 мая, Лула да Силва заявил, что России требуются минимальные условия, чтобы завершить конфликт на Украине путем мирных переговоров. Он призвал глав стран прекратить конфликт и сесть за стол переговоров.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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