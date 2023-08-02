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Экс-советник Кучмы призвал Зеленского к переговорам с РФ из-за провала ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского к переговорам с Путиным из-за провала ВСУ
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления Киева. Об этом 2 августа заявил экс-советник бывшего главы украинского государства Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин.

«Зеленский, надо прекращать огонь и садиться за стол переговоров с Путиным», — сказал он, выступая на своем Youtube-канале.

По словам Соскина, украинская армия несет огромные потери в личном составе и вооружении. Он подчеркнул, что военным ВСУ не удалось достичь каких-либо успехов в ходе своего контрнаступления, а поставки техники стран НАТО недостаточно для осуществления следующих атак.

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Ранее в этот день британская газета The Guardian сообщила, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и другие представители военного руководства страны понимали, что у Киева нет нужных средств для начала контрнаступления, но у них не было времени тянуть. Авторы материала указали на нехватку времени из-за появления признаков раздражения на Западе.

Накануне издание Politico сообщало, что союзники Украины разочаровываются в контрнаступлении украинской армии. По словам представителей министерства обороны США, на которых ссылается газета, последние атаки ВСУ не принесли значительных результатов.

До этого, 27 июля, Путин подчеркнул, что ни на одном из участков боестолкновений украинские войска не добились успеха.

Еще 21 июля Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. Он отметил, что киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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