Более 100 тыс. человек эвакуировали власти Китая

Из китайского города Чжочжоу провинции Хэбэй эвакуировали более 100 тыс. человек. Решение власти приняли из-за сильнейшего наводнения, передает телеканал «Известия». В ожидании спасения люди пытаются перебраться на возвышенности. На спасательные работы в регионе власти пообещали выделить 110 млн юаней. В безопасные места вывозят также жителей Пекина. С 29 июля в нескольких регионах КНР не прекращаются дожди. Из-за ливней многие реки вышли из берегов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.