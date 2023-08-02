Тайфун «Канун» прошел в Японии

По меньшей мере один человек погиб, еще пять пострадали из-за тайфуна «Канун» в Японии. Ранее на юге страны более 213 тыс. домов остались без электричества. В аэропортах города Наха, а также на островах Миякодзима и Исигаки отменено более 400 рейсов. Сейчас тайфун находится в районе острова Окинава и движется в сторону Восточно-Китайского моря. По словам синоптиков, порывы ветра в регионе достигают 70 м/с.

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