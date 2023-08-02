Открылся Московский урбанистический форум

За последние годы в Москве была создана и продолжает развиваться инфраструктура, которая помогает менять поведенческие привычки горожан для активного образа жизни. Это стало возможным благодаря развитию столицы по принципам Urban Health, при которых в основе всех изменений в экологии, транспорте, здравоохранении, строительстве и благоустройстве лежит ориентация на здоровый образ жизни горожан. О формировании в Москве здорового города и об изменениях в городском здравоохранении рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пленарном заседании III Международного конгресса Urban Health. 2 августа он начал работу на площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе.

«Здоровые города, здоровая нация, здоровые люди — это те люди, у которых сформирована культура следить за своим здоровьем, вовремя проверяться, а также вовремя и правильно лечиться на ранних стадиях в случае наличия хронических заболеваний. Но все ли мы как государство сделали для того, чтобы люди могли легко, быстро и эффективно проверить свое здоровье? Сформировали ли мы уровень доверия между населением и государственной системой здравоохранения, который позволяет нам легко прийти в больницу и не тянуть до последнего, потому что мы не имеем негативного опыта общения с неэффективной и равнодушной медицинской системой? Исходя из этих двух вопросов мы строим всю систему развития медицинской помощи в Москве», — рассказала вице-мэра.

Анастасия Ракова добавила, что в столице достраивают миллион квадратных метров новых медицинских мощностей, почти столько же находятся в стадии ремонта, 100 поликлиник уже реконструированы по новому московскому стандарту, а еще в около 100 работы завершатся в ближайшее время. Кроме того, в скором времени начнется второй этап программы капитального ремонта поликлиник, который затронет 140 зданий. В результате в ближайшие два-три года в столице будет создана совершенно новая амбулаторная среда.

«Конечно, если мы все эти проекты реализуем, а мы их точно реализуем, это будет другая пропускная способность и, как следствие, другие возможности. Но это не все. Создавая медицинские мощности, мы меняем представление о медицинских объектах, стираем негативный опыт прошлого. Это места, где много света, воздуха, где медицинская мебель вообще не похожа на медицинскую и, когда вы заходите, это больше напоминает отель. При этом мы пересматриваем все подходы к организации работы, полностью меняем культуру и форматы коммуникации между врачами и пациентами. Все это и все городские проекты бьют в одну цель: изменение паттернов поведения, снятие психологических барьеров и выстраивание доверия между медицинской системой и жителями Москвы. Я практически уверена, что через пять-семь лет мы точно можем победить, поменять эти форматы поведения», — отметила Анастасия Ракова.

На открытии конгресса Urban Health также выступили заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева, представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович и мэр индийского города Ахмедабад Криткумар Дж. Пармар. Они рассказали, какие управленческие подходы существуют и применяются в столице для создания городской среды, способствующей улучшению качества жизни и здоровья горожан.

В ближайшие два дня в рамках Московского урбанистического форума в Гостином Дворе проходит III Международный конгресс Urban Health. На нем выступят более 150 экспертов в рамках деловой программы, которая включает в себя множество панельных дискуссий по тематическим направлениям: «Инфраструктура и строительство», «Здоровье и ЗОЖ», «Экология», «Активное долголетие».

Московский урбанистический форум проходит в столице до 10 сентября. На это время Гостиный Двор стал презентационной площадкой последних достижений социальной сферы. Гости могут посетить интерактивное выставочное пространство с уникальной экспозицией, разнообразные тематические дни, три форума международного и всероссийского масштаба и многое другое. Посетителей ждут десятки лекций и открытые концерты. Площадка в Гостином Дворе в самом центре столицы работает с 9:00 до 22:00. Вход для всех гостей свободный.