Несколько мужчин устроили криминальную разборку в Воронеже

Рядом с Алексеевским рынком в Воронеже произошла массовая драка с участием представителей азербайджанской диаспоры. Об этом 2 августа сообщил источник «Известий».

«Представители азербайджанского криминалитета устроили сходку в Воронеже, чтобы определить сбор дани с предпринимателей. На словах договориться не удалось и в ход пошли кулаки», — рассказал он.

По его словам, один из мужчин достал заряженный обрез и собирался открыть стрельбу. Его остановили прибывшие на место полицейские. Они задержали мужчину и доставили в отделение.

В отношении задержанного гражданина Азербайджана возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия»).

Ранее в этот день сообщалось, что в подмосковной Балашихе между группой людей произошел конфликт, который затем перерос в драку. Один из участников погнался за своим оппонентом и начал в него стрелять из оружия, похожего на травматическое. Позднее стрелявший скрылся с места происшествия.