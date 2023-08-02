Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на рекордные 17 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах Америки (США) по итогам отчетной недели, завершившейся 28 июля, сократились сразу на рекордные с 1999 года 17 млн баррелей, или 3,7%, — до 439,8 млн баррелей. Об этом стало известно 2 августа из еженедельного доклада министерства энергетики США.

Вместе с тем товарные запасы бензина выросли на 1,48 млн баррелей и составили 219,08 млн баррелей. Тем временем количество коммерческих запасов дистиллятов сократилось на 796 тыс. баррелей, до 117,15 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,05 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,55 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Ранее, 30 июня, экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал «Известиям», что нефть преодолеет $100, если рецессии в США не будет, а если экономики Индии и Китая будут развиваться опережающими темпами, то уже осенью стоимость нефти достигнет $120.

Эксперт отметил, что ОПЕК+ последовательно снижает добычу нефти, но США и Канада ведут свою игру на энергетических рынках, и, как видим, весьма успешно. Значительный вклад в ценообразование нефти вносят биржевые торги, которые контролируются западным капиталом — инвесторами, трейдерами, спекулянтами.

По словам директора по коммуникациям BitRiver, важнейшим триггером для потенциального роста нефти помимо принятых циклов является позитивная динамика промышленного сектора экономики Китая, США и Европейского союза (ЕС).