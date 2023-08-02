Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин указал на важность углубления взаимодействия с Африкой в экономике
Мир
МИД Великобритании объявил о смене посла в Москве
Общество
Транспортная компания сообщила об улучшении ситуации на границе РФ с Китаем
Мир
The Guardian указала на осознание Киевом неготовности к контрнаступлению
Общество
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке взрыва на Кубани
Экономика
Курс евро поднялся до 103 рублей впервые с марта 2022 года
Мир
Трансгендер из США стал официальным представителем сил обороны Украины
Мир
СМИ сообщили о сожжении государственного флага Франции на протесте в Сенегале
Экономика
Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с марта 2022 года
Общество
Прокуратура потребовала закрыть лагерь в Анапе после нападения педофила на детей
Мир
Партия «Альтернатива для Германии» потребовала отмены санкций против РФ
Политика
Путин призвал министров подготовиться к ВЭФ
Мир
Глава МИД Италии назвал недопустимым ввод войск стран Запада в Нигер

Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на рекордные 17 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на рекордные 17 млн баррелей, до 439,8 млн
0
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Hans Blossey
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах Америки (США) по итогам отчетной недели, завершившейся 28 июля, сократились сразу на рекордные с 1999 года 17 млн баррелей, или 3,7%, — до 439,8 млн баррелей. Об этом стало известно 2 августа из еженедельного доклада министерства энергетики США.

Вместе с тем товарные запасы бензина выросли на 1,48 млн баррелей и составили 219,08 млн баррелей. Тем временем количество коммерческих запасов дистиллятов сократилось на 796 тыс. баррелей, до 117,15 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,05 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,55 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Нефть предела: черное золото может подорожать до $90 за баррель
Какие факторы повлияют на стоимость сырья в ближайшей перспективе

Ранее, 30 июня, экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал «Известиям», что нефть преодолеет $100, если рецессии в США не будет, а если экономики Индии и Китая будут развиваться опережающими темпами, то уже осенью стоимость нефти достигнет $120.

Эксперт отметил, что ОПЕК+ последовательно снижает добычу нефти, но США и Канада ведут свою игру на энергетических рынках, и, как видим, весьма успешно. Значительный вклад в ценообразование нефти вносят биржевые торги, которые контролируются западным капиталом — инвесторами, трейдерами, спекулянтами.

По словам директора по коммуникациям BitRiver, важнейшим триггером для потенциального роста нефти помимо принятых циклов является позитивная динамика промышленного сектора экономики Китая, США и Европейского союза (ЕС).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023