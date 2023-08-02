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Военкор «Известий» показал работу российских танкистов по миномету ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские танкисты уничтожили миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань побывал на позициях артиллеристов 1-й Славянской бригады первого Донецкого корпуса и поделился кадрами их работы в среду, 2 августа.

Оружие противника вело беспокойный огонь по позициям ВС РФ. По словам журналиста, корректировка с воздуха помогает российским танкистам работать по вражескому миномету с закрытой позиции.

Цель была уничтожена прямым попаданием. Сразу после нанесения удара российский танк меняет позицию, с воздуха ее продолжают контролировать, поскольку у танкистов при открытии огня ограничена видимость и они могут пропустить первые ответные выстрелы со стороны врага.

«Боев сейчас толком не идет техника на технику. Они не выходят, мы не выходим. <…> Если техника выходит, начинается конкретное наступление с нашей или их стороны, то да, начинается бой», — рассказал танкист с позывным Белый.

Он отметил, что российским военным фактически не пришлось менять тактику после появления в зоне специальной военной операции западных танков Leopard и другой техники. Белый подчеркнул, что отсутствие сплоченности мешает ВСУ достигать целей.

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В этот же день начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что российские летчики и артиллеристы нанесли успешные удары по объектам ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском, авдеевском и марьинском направлениях.

По его словам, российскими силами были уничтожены 120-миллиметровые минометы ВСУ около населенных пунктов Серебрянка и Невельская. А в Северске, Тихоновке, Александро-Калинове и Красногоровке ВС РФ смогли ликвидировать вражеские гаубицы «Акация», Krab, М777 и «Гвоздика».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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